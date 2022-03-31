أعلنت جوجل، عملاق محركات البحث في العالم، عن انطلاق النسخة رقم مئة من متصفحها الشهير "كروم".

وذكر موقع "ذا فيرج" التقني أنه تم تحديث متصفح جوجل كروم Google Chrome إلى الإصدار 100، بعد 14 عامًا تقريبًا من تقديمه للعالم لأول مرة في عام 2008.

وكانت جوجل في معظم تاريخها تطلق إصدارا جديدا من كروم كل ستة أسابيع تقريبًا، ولكن في العام الماضي، تحولت الشركة إلى دورة مدتها أربعة أسابيع لتقديم ميزات جديدة بسرعة أكبر.

وقالت جوجل إن تحديث الإصدار 100 يتم طرحه على قنوات مستقرة الآن عبر أنظمة التشغيل ويندوز Windows وماك Mac ولينوكس Linux وأندرويد Android وآي أو إس iOS.