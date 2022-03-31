تعرض "إتش بي أو" الأميركية اعتباراً من 21 آب/أغسطس مسلسل "هاوس أوف ذي دراغن" (بيت التنين) الذي تدور أحداثه قبل 200 سنة من زمن مسلسلها الشهير "غايم أوف ثرونز" الذي استقطب عدداً كبيراً من المشاهدين في كل أنحاء العالم، على ما أعلنت المنصة الأربعاء.

ويبدأ عرض المسلسل المؤلف من عشر حلقات الأحد 21 آب/أغسطس على "إتش بي أو" "وسيكون متاحاً عبر منصة +إتش بي أو ماكس+ في الولايات المتحدة وفي بلدان تتوافر فيها المنصة التي تملكها مجموعة +وورنر ميديا+".

ويسمح هذا التاريخ لـ"إتش بي أو" بأن تسبق توافر المسلسل ذي الميزانية الكبيرة والمقتبس من سلسلة أفلام "لورد أوف ذي رينغ" عبر منصة أمازون" والمقرر حتى اللحظة في 2 أيلول/سبتمبر.

وتجري أحداث "هاوس أوف ذي دراغن" (بيت التنين) المقتبس من كتاب "فاير أند بلود" للكاتب جورج ر.ر. مارتن قبل مئتي عام من أحداث مسلسل "غايم أوف ثرونز"، ويروي تاريخ عائلة "تارغارين".

ويضم طاقم العمل مجموعة من الممثلين بينهم إيما دارسي (واندرلست)، مات سميث (دكتور هو، ذي كراون)، ريس إيفانز (ذي كينغز مان، سبايدرمان) وأوليفيا كوك (بايتس موتيل، ريدي بلاير وان).

وحقق مسلسل "غايم أوف ثرونز" نجاحاً عالمياً وحاز جوائز عدة، وطبع تاريخ المسلسلات التلفزيونية طوال ثمانية مواسم بُثت بين عامي 2011 و2019.