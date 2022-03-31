أعلنت شركة الاتصالات "تي موبايل" (T-Mobile) إغلاق شبكة الجيل الثالث 3G يسير كما هو مخطط له، بدءًا من اليوم الخميس الموافق 31 مارس.

وأوضحت الشركة - وفقًا لموقع "ذا فيرج" التقني- أنه كجزء من عملية الإغلاق إنها ستواصل دعم العملاء على مدار الـ 60 يومًا القادمة "لضمان دعمهم وعدم تركهم بدون اتصال ، وسيتم إيقاف تشغيل الشبكة تمامًا في موعد لا يتجاوز من 31 مايو ".

أشارت تقارير سابقة إلى أنه تم تأجيل تاريخ الإغلاق الفعلي إلى 31 مايو، والذي كان من الممكن أن يكون التأخير الثاني؛ في الأصل، كانت T-Mobile ستقوم بإلغاء الشبكة تدريجياً في يناير لكنها قالت في أكتوبر إنها ستمدد الموعد النهائي حتى 31 مارس.