تصدر في الثالث من حزيران/يونيو المقبل أسطوانة تتضمن الحفلة التي أحياها المغني برنس عام 1985 في سيراكيوز (ولاية نيويورك) من ضمن جولته "بوربل راين"، وكان يومها في ذروة مسيرته، وسيتوافر هذا التسجيل على أسطوانات فينيل وعلى أقراص "سي دي" و"بلو راي"، على ما أعلنت الأربعاء شركة الإنتاج "ليغاسي ريكوردينغز" التابعة لمجموعة "سوني"، ومؤسسة "برنس إستايت" التي تتولى إدارة إرث النجم الراحل.

ويُعتبَر تسجيل حفلة سيراكيوز التي قدمها برنس في 30 آذار/مارس 1985 في ملعب "كاريير دوم" المسقوف في نيويورك أبرز تسجيلات الحفلات الحية لبرنس الذي توفي عام 2016.

وقال عازف الغيتار براون مارك من فرقة "ذي ريفولوشن" التي كانت ترافق برنس في تلك الحقبة "عندما أستمع مجدداً إلى حفلة سيراكيوز، أشعر بأننا أشبه بصاروخ عند إقلاعه". واضاف في بيان "لقد كانت لحظة قوية. حضرتُ الكثير من الحفلات الموسيقية لكنني لم أر يوماً أي شيء مماثلاً" للحفلة التي حملت عنوان "برنس أند ذي ريفولوشن: لايف".

ونُقلت الحفلة يومها مباشرة عبر الأقمار الاصطناعية وتم مذّاك تداول تسجيلات منخفضة النوعية من هذا البث الحيّ. أما هذه الأسطوانة، فتعتمد على الأشرطة الأصلية المأخوذة من غرفة "ذي فولت" الكائنة في استوديو التسجيل الخاص ببرنس، والمخصصة لمحفوظات المغني الراحل الذي كان يلقّب "كيد اوف مينيابوليس" ("فتى مينيابوليس").