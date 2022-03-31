أعلنت جوجل، عملاق محركات البحث في العالم، استخدام الذكاء الاصطناعي للقيام لتوجيه البحث بشكل أفضل من الأشخاص في مختلف الأزمات.

ووفقا لموقع "ذا فيرج" التقني فإن جوجل تعتقد إن توجيه المزيد من عمليات البحث للمساعدة والدعم في الأزمات الشخصية، حيث يلجأ الكثير من الناس إلى مصدر دعم غير شخصي ومنها جوجل.

وبشكل يومي، تتم عمليات بحث عن مواضيع مثل الانتحار والاعتداء الجنسي والعنف المنزلي، لكن جوجل تريد أن تفعل المزيد لتوجيه الناس إلى المعلومات التي يحتاجون إليها، وتقول إن تقنيات الذكاء الاصطناعي الجديدة التي تحلل تعقيدات لغة البرمجة بشكل أفضل تساعد في هذا الصدد.

على وجه التحديد، تعمل جوجل على دمج أحدث نموذج للتعلم الآلي (MUM)، في محرك البحث الخاص بها "لاكتشاف نطاق أوسع من عمليات البحث في الأزمات الشخصية بشكل أكثر دقة".

من جانبها، قالت آن ميريت ، مديرة منتج جوجل للصحة وجودة المعلومات، إن نموذج (MUM) من اكتشاف استعلامات البحث المتعلقة بالمواقف الشخصية الصعبة التي لم تتمكن أدوات البحث السابقة من اكتشافها.