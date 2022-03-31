ارتفع معدل التضخم في إيطاليا إلى أعلى مستوى له خلال ثلاثة عقود حيث واصلت أسعار الطاقة الزيادة عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وأفاد مكتب الإحصاءات (ايستات) اليوم الخميس، بأن الأسعار ارتفعت بواقع 7 % في آذار/مارس مقارنة بالعام السابق. وهذه أسرع وتيرة منذ .1991

ويؤثر ارتفاع الأسعار والصراع الحالي على الاقتصاد فيما قال وزير المالية دانييل فرانكو الأسبوع الماضي أن النمو الإيطالي مرشح لخفض من المحتمل أن يكون كبيرا.

وتتوقع المفوضية الأوروبية حاليا نموا بنسبة 1ر4 % في 2022 رغم أن خبراء الاقتصاد لا يتوقعون سوى 3ر3 %.

وأنفقت الحكومة أكثر من 16 مليار يورو (6ر17 مليار دولار) على تخفيف الآثار الناجمة عن ارتفاع تكاليف الطاقة على الأسر والشركات ومررت مؤخرا المزيد من التدابير بشأن خفض الضرائب على أسعار الوقود في المحطات.

ومن المقرر أن تصدر وزارة الخزانة خطة موازنتها الجديدة قريبا وقد يتم مراجعة أهداف النمو والعجز.