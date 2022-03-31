يواجه الأمن الغذائي العالمي "تهديدات خطيرة" بسبب مزيج من ارتفاع الأسعار ونقص الأسمدة وخسارة محتملة للإنتاج بسبب الحرب في أوكرانيا، وفقا لمجموعة شركات سينجينتا السويسرية للبذور والمبيدات .

ووفقا لوكالة "بلومبرج" للأنباء، قالت مجموعة سينجينتا إنه حتى قبل الحرب، كان العالم يعاني بالفعل من أزمة غذاء، حيث ارتفعت أسعار المواد الغذائية الأساسية وتزايد الجوع.

وأشارت سينجينتا إلى أنه مع الغزو الروسي لأوكرانيا، الذي أعاق الصادرات من سلة الخبز الأوروبية (روسيا وأوكرانيا)، توفر المجموعة البذور ومنتجات حماية المحاصيل للمزارعين في المنطقة من أجل إنتاج الغذاء.

وصرح متحدث باسم شركة سينجينتا ردا على أسئلة بالقول: "نشاطنا التجاري في أوكرانيا لا يهدف للربح في الوقت الحالي؛ وإنما لتوفير المدخلات الزراعية التي تشتد الحاجة إليها عبر البيع بالأجل مع ارتفاع مخاطر التخلف عن السداد .السلع التي نشحنها لم تعد مؤمنة ضد الخسائر. نحن نتحمل هذه المخاطر العالية بوعي ونعتقد أن هذا هو ما يصح عمله".

وتفيد المجموعة بأن نحو 400 مليون شخص يعتمدون على روسيا وأوكرانيا للحصول على الغذاء نظرا لدور البلدين المهم في سلسلة التوريد الغذائية العالمية. ويمثل كل من البلدين أقل من 2% من مبيعات الشركة العملاقة السويسرية سينجينتا .