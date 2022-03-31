قال رئيس الوزرء البريطاني بوريس جونسون أن المفاعلات النووية الصغيرة قد تسهم في الطاقة بشبكة الكهرباء في المملكة المتحدة بحلول نهاية العقد الحالي، ليسرع من الجدول الذي وضعته حكومته، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

وذكر جونسون للجنة الاتصال بمجلس العموم اليوم الأربعاء أن هناك حاجة لما يسمى بمفاعلات الوحدات الصغيرة في إطار "الحلول النووية الكبرى" لإمدادات بريطانيا من الطاقة، إلى جانب إنشاء محطة "سايزويل سي" النووية.

وقال جونسون لدى سؤاله عن الوقت الذي قد يستغرقه إنشاء مفاعلات الوحدات الصغيرة وتشغيلها: "اطلعت على مستند الليلة الماضية يشير إلى أنهم يعتقدون أنه سيكون قبل نهاية العقد الحالي، لكنهم سيحتاجون للعمل بوتيرة أسرع".