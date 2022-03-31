أعلنت وكالة الأدوية الأوروبية أنها تراجع الموافقة على لقاح "فيدبريفتين" المضاد لكوفيد- 19، الذي طورته شركة الأدوية الفرنسية سانوفي باستور.

ولم يتضح موعد انتهاء مراجعة الموافقة. وتجري وكالة الأدوية الأوروبية دراسات وفحوصا على آثار "فيدبريفتين" منذ العام الماضي. وتشير الدراسات إلى أن اللقاح يوفر حماية فعالة ضد فيروس كورونا.

وإذا وافقت وكالة الأدوية الأوروبية على استخدام اللقاح، سيتطلب موافقة المفوضية الأوروبية أيضا، إلا أن ذلك يعد إجراء شكليا.

يذكر أن "فيدبريفتين" لقاح يعتمد على البروتين. ويعمل على دفع الجسم إلى توليد أجسام مضادة ضد الفيروس.