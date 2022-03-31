واصلت أعداد العاطلين عن العمل في ألمانيا انخفاضها في آذار/مارس الجاري بفضل الانتعاش الاقتصادي المعتاد حدوثه في الربيع.

ووصلت أعداد العاطلين في ألمانيا في الشهر الجاري إلى 362ر2 مليون شخص بتراجع بمقدار 66 ألف شخص مقارنة بشباط/فبراير الماضي، وبتراجع بمقدار 465 ألف شخص مقارنة بآذار/مارس .2021

وانخفض معدل البطالة بمقدار 2ر0% ليصل إلى 1ر5%.

من جانبه، قال عضو مجلس إدارة الوكالة الاتحادية للعمل، دانيل ترتسنباخ، إن "سوق العمل يواصل تعافيه" مشيرا إلى أن تخفيف سياسة كورونا وبدء انتعاش الربيع أسهما في تخفيض البطالة وزيادة التوظيف.

وأكد ترتسنباخ أن "تداعيات الحرب في أوكرانيا لم تظهر في بيانات سوق العمل في الوقت الراهن إلا بشكل ضئيل"، لكنه رأى في الوقت نفسه أن المخاطر المحتمل حدوثها على سبيل المثال وقف توريد المواد الخام الأحفورية في حال استمرار التصعيد، ستؤثر على تحقيق المزيد من التنمية الاقتصادية.

ووصل عدد الأشخاص الذين تقدمت الشركات بطلبات لتخفيض أوقات دوامهم في الفترة بين 1 و27 آذار/مارس الجاري إلى 113 ألف شخص، مقابل قرابة 200 ألف شخص في شباط/فبراير الماضي وفقا لما أعلنته الوكالة الاتحادية للعمل.