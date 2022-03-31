محمد الجلاهمة - أحمد خميس

قال مصدر في قوة الإطفاء العام إن 8 فرق إطفاء تمكنت حتى الساعة الخامسة من عصر اليوم من محاصرة حريق المباركية وحصره حتى الآن في نحو 20 محلا وبما يحول دون امتداد ألسنة اللهب الى محلات مجاورة، مشيرا الى ان هذا الاجراء تم اتخاذه على عجل، خاصة أن المحلات في سوق السلاح.

وذكر المصدر في تصريح لـ «الأنباء» أن عددا من المحلات التي شبت فيها النيران تباع بها عطور وجلود وهي مواد سريعة الاشتعال وقابلة للامتداد، ما دفع أجهزة الاطفاء الى تعزيز الفرق من 5 إلى 8 فرق.

وذكر المصدر أن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد النواف الى جانب نائب رئيس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء محمد الفارس ورئيس قوة الإطفاء العام الفريق خالد المكراد يتواجدون حاليا للإشراف على تعامل فرق الإطفاء مع الحريق.

وحول بداية الحريق، قال المصدر إن هذه النقطة تحتاج إلى مزيد من الفحص من قبل إدارة التحقيق في الإطفاء، إلا انه اكد ان الوضع حتى الآن تحت السيطرة، مشيرا الى انه لا توجد معلومات عن وقوع اصابات.

واختتم المصدر بالتأكيد على أن فرق الإطفاء حاليا تحكم سيطرتها على ألسنة اللهب، متوقعا الإعلان عن قرب انتهاء الحريق خلال ساعات محدودة، واصفا الخسائر المادية بأنها كبيرة الى حد ما.