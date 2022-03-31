قال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء د. محمد الفارس اليوم الخميس ان (اوبك +) تتابع عن كثب تطورات الاسواق النفطية في ظل المتغيرات الجيوسياسية العالمية وانعكاساتها على الاسواق النفطية.

جاء ذلك في تصريح للفارس نقله بيان صادر عن الوزارة عقب ترؤسه وفد دولة الكويت المشارك في الاجتماع الـ 39 للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الانتاج (JMMC) في تحالف منظمة الدول المصدرة للنفط والدول المنتجة من خارج اوبك (اوبك +) والاجتماع الوزاري ال27 لمنظمة الدول المصدرة للنفط والدول المنتجة من خارج (اوبك +) والاجتماع الوزاري الاستثنائي ال183 وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي.

ولفت الفارس الى ان (اوبك +) تهدف في الاساس الى الحفاظ على توازن العرض والطلب وضمان استمرار الامدادات في السوق ونمو الاقتصاد العالمي.

واكد ان الكويت تواصل دورها المحوري في استقرار اسواق النفط بصفتها منتجا مسؤولا ومؤثرا في منظمة (اوبك) وحريصة على تلبية احتياجات الطاقة العالمية ضمن اتفاق (اوبك +) وذلك من خلال المشاورات الدائمة التي تجريها مع الدول الاعضاء في المنظمة والتوافق.

واشاد بنتائج مؤتمر (اوبك +) التي تتماشى مع استراتيجية (اوبك +) في رفع الانتاج منذ اغسطس 2021 والتي اثبتت فاعليتها في امن الامدادات في السوق ومن المعلوم انه يتم مراجعتها بشكل شهري في اطار تحقيق الاستقرار.

واشار الى دور (اوبك +) في اتباع استراتيجية رفع الانتاج ومع تغير الاساس المرجعي لحصص الانتاج تكون الزيادة 432 الف برميل يوميا وتكون معها الحصة المقررة لانتاج دولة الكويت لشهر مايو المقبل عند 695ر2 مليون برميل يوميا.

وبين انه قد تمت مراجعه المصادر الثانوية في اسواق النفط والتي تعتمدها (اوبك) لاحتساب مستويات انتاجها بصورة شهرية واعتماد مصادر جديده.

واشاد الفارس بالتزام الدول الأعضاء المشاركة في (اوبك +) باتفاق اعلان التعاون والذي يعزز بدوره المحافظة على استقرار الاسواق ويضمن امن الامدادات.

وضم الوفد اضافة الى الفارس محافظ دولة الكويت لدى منظمة (اوبك) محمد الشطي والممثل الوطني لدولة الكويت لدى منظمة (اوبك) الشيخ عبدالله صباح سالم الحمود الصباح.