وقعت مؤسسة البترول الكويتية اليوم الخميس مذكرة تفاهم مع شركة (نيبون) للتأمين على الصادرات والاستثمار (NEXI) تهدف لتعزيز التعاون الاقتصادي وتمويل مشاريع المؤسسة وشركاتها التابعة بتسهيلات تبلغ مليار دولار.



وقالت المؤسسة في بيان صحفي ان المذكرة تأتي تعزيزا لأواصر العلاقات الثنائية الوطيدة بين دولة الكويت واليابان ولعمق العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين والتي تمتد لعقود عدة.



وأفادت انه وقع المذكرة نيابة عن المؤسسة الرئيس التنفيذي الشيخ نواف سعود الصباح في حين مثل شركة نيبون للتأمين على الصادرات والاستثمار (NEXI) أتسوى كرودا.



واشارت الى انه شهد توقيع المذكرة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس مجلس اداره مؤسسة البترول الكويتية الدكتور محمد الفارس ووزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني هقويدا كوتشي.



وبينت ان مذكرة التعاون لا تتضمن التزاما قانونيا على أي من أطرافها لافتة الى انه وفقا للمذكرة ستقوم شركة نيبون للتأمين على الصادرات والاستثمار بالتعاون مع مؤسسة البترول الكويتية في المجالات التالية التعاون في ايجاد فرص تجارية للشركات اليابانية في الكويت والمساهمة في دعم المبادرات المتعلقة بتخفيض الانبعاثات الكربونية من قطاع الطاقة في البلاد.



وأوضحت ان من ضمن المجالات ايضا تعزيز المحادثات المتعلقة بمشاريع الطاقة التي تم التعاقد عليها مع الشركات اليابانية وترويج لصادرات السلع اليابانية إلى الكويت اضافة الى تقديم التسهيلات الائتمانية من خلال الدعم التمويلي للمشاريع التي تقوم بتنفيذها مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة والمتعلقة بالصناعة النفطية.



واكدت المؤسسة ان مذكرة التفاهم تعد مثالا لعمق العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين الصديقين خاصة في مجال التسهيلات الائتمانية والدعم التمويلي.