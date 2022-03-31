صنفت المملكة العربية السعودية 25 اسما وكيانا في قائمة الإرهاب بسبب تمويل ميليشيا الحوثي اليمنية المدعومة من إيران.



وقالت رئاسة أمن الدولة السعودية، في بيان لها على تويتر: في اطار استهداف التنظيمات الإرهابية والمنتمين والممولين ومقدمي التسهيلات لتلك التنظيمات، تقوم المملكة العربية السعودية ممثلة في رئاسة أمن الدولة بشكل منفرد ومنسق مع الولايات المتحدة الأميركية ممثلة في وزارة الخزانة الاميركية ـ ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية، بتصنيف عدد 25 اسما وكيانا متورطين في أنشطة تسهيل عمليات تمويل ميليشيا «الحوثي» الإرهابية بدعم من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، يعملون كشبكة دولية تهدف إلى زعزعة الاستقرار في اليمن.