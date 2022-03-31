أحمد مغربي



اعرب الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية الشيخ نواف سعود الناصر عن اعتزازه وفخره بنيل ثقة القيادة السياسية لتولي مهام الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية، متطلعا إلى شرف العمل كفريق واحد والاستمرار في خدمة القطاع النفطي.



وفي أول كلمة للعاملين بعد توليه مسؤولية الرئاسة التنفيذية لمؤسسة البترول، أكد الناصر ان العالم واجه خلال العامين الماضيين ظروفا استثنائية، ألحقت الضرر على مختلف القطاعات وأدت إلى انكماش الاقتصاد العالمي، وعلى الرغم من ذلك استطعنا في المؤسسة وشركاتها التابعة التصدي لتلك الظروف والمحافظة على استمرار أعمالنا والتزامنا بتزويد زبائننا من النفط الخام ومشتقاته وتحقيق أفضل الإيرادات الممكنة لبلدنا الكويت.



وقال الناصر: أشكر أخي الرئيس التنفيذي السابق هاشم هاشم على جهوده الكبيرة وعطائه المخلص خلال تلك الفترة.



وأكد على ان القطاع النفطي الكويتي تميز في العقود السابقة بالتألق والريادة من خلال إنجازاتكم، وأزدهر بجهودكم، إلا أن تحديات الصناعة النفطية متحورة ومستمرة، فطريقة العمل التي مكنتنا من تحقيق هذا النجاح قد لا تخدمنا لمواجهة تحديات المستقبل.



وأضاف كما تعلمون، فإن عالم اليوم يتجه نحو تحول الطاقة والانتقال إلى طاقة منخفضة الانبعاثات، فعلينا أن نعمل بمرونة لتلبية احتياجات السوق الجديدة.



وقال: كما ورثنا مؤسسة البترول الكويتية ممن سبقونا وهي أهم وأفضل الشركات النفطية الوطنية بسبب مرونتنا وابتكاراتنا في شتى نواحي أعمالنا، فعلينا أن نتركها لمن سيتبعنا وهي مهيئة لمستقبل مشرق.



وأشار إلى ان هناك ركائز أساسية استندت إليها أجيال من العاملين في القطاع النفطي ولن يزحزحها الزمن، وهي تضافر الجهود، وروح الفريق الواحد، والعمل باستقامة عالية تضمن المهنية وتكافؤ الفرص لجميع العاملين.