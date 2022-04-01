

علاج يساعد أخيراً على الشفاء من مرض جلدي نادر!



يمكن أن يساعد هلام جديد لا يصدق في إغلاق الجروح المتقرحة المرتبطة بمرض جلدي نادر يعرف باسم انحلال البشرة الفقاعي (EB). ويعرف مرض EB بأنه حالة وراثية تجعل الجلد هشا للغاية، ويمكن أن يتمزق عند أدنى لمسة، مثل أجنحة الفراشة.



وفي حين أن بعض الأشكال الخفيفة من المرض يمكن أن تتحسن مع تقدم العمر، لا يوجد علاج للحالات الشديدة، والتي يمكن أن تكون قاتلة في نهاية المطاف. وأثبتت علاجات الخلايا الجذعية فعاليتها بالنسبة لبعض من يسمون بـ «أطفال الفراشات»، لكن هذه التقنية الغازية تتطلب ترقيعا للجلد، وهو مكلف ويستلزم التخدير والاستشفاء.



وتوصل الباحثون في جامعة ستانفورد الآن إلى علاج أرخص وأسهل يمكن أن يجلب الراحة التي طال انتظارها للعديد من المتأثرين بهذه الحالة. ويمكن وضع الهلام الموضعي أثناء تضميد الجرح العادي، ويحتوي على جين علاجي ينتشر مباشرة على الجلد. ويعمل العلاج عن طريق استبدال الجين الذي يشفر الكولاجين السابع (C7)، وهو بروتين مفقود لدى المصابين بانحلال البشرة الفقاعي الحثولي المتنحي (RDEB). وهذا الكولاجين بالذات يرسخ البنية التأسيسية للجلد البشري، ويمسك الأدمة والبشرة معا. وبدون C7، يقضي مرضى RDEB حياتهم في معالجة البثور المؤلمة والندبات وأحيانا حتى سرطان الجلد.



وبدلا من تطعيم هؤلاء المرضى بجلد جديد، فإن العلاج الهلامي «يحقن» الخلايا الليفية المعدلة وراثيا في الجلد مباشرة، وبمجرد دخوله إلى الجلد، أظهرت التجارب السريرية أن العلاج الموضعي يعزز تكامل الجلد وتعبير قوي عن C7.



وكتب المعدون في دراسة جديدة: «نظهر هنا علاجا جينيا جديدا وسهل الإدارة ويمكن الوصول إليه بشكل كبير وقادر على عكس الأمراض الوراثية من خلال التطبيق المتكرر مباشرة على جروح جلد المريض». وإذا استخدم في وقت مبكر بما فيه الكفاية في عملية الجرح، فإن الهلام لديه القدرة على وقف المزيد من تمزق الجلد والتندب، وبالتالي تقليل خطر الإصابة بسرطان الجلد وإطالة عمر المرضى. وحاول باحثون آخرون صنع مواد هلامية مماثلة، لكن هذا أول ما اجتاز اختبارات سريرية صارمة.



وبعد ثلاثة أشهر وثلاث جرعات، تلتئم جميع الجروح التي تلقت الهلام وتغلق. وبعد ذلك بأسابيع قليلة، مازالت الجروح مغلقة.

المصدر: «ساينس ألرت»