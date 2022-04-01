شارك المركز المالي الكويتي (المركز) كراع ذهبي في الحفل الختامي لبرنامج SpeakUp Kuwait، برنامج التطوير الذاتي غير الربحي الذي نظمته شركة DEEP للاستشارات، والذي يهدف إلى مساعدة طلاب الجامعات والخريجين الجدد على تعزيز مهارات الخطابة عبر برنامج تدريبي استمر لعدة أسابيع، وعقد الحفل في 19 مارس 2022 في دار الآثار الإسلامية، وتم خلاله اختيار أفضل متحدث من بين المشاركين في البرنامج وتكريم الفائزة بلقب «خطيب الكويت لعام 2022»، سارة الشمري. وقد تم إطلاق البرنامج في أواخر شهر فبراير الماضي في الكويت. وبهذه المناسبة، أعرب عبداللطيف وليد النصف العضو المنتدب في إدارة الثروات وتطوير الأعمال في «المركز»، عن اعتزازه برعاية البرنامج، وصرح قائلا: ما من شك أن تمكين الشباب من خلال رعاية وتعزيز مهاراتهم يمنحهم الفرصة ليصبحوا نماذج ناجحة، تعبر عن نفسها وتتفوق في كافة الأوساط التي تعمل فيها، سواء في أماكن عملهم أو في حياتهم العامة. من جهتها، قالت دينا الوهيب، أخصائية علم النفس التنظيمي ومؤسسة شركة DEEP للاستشارات: إن بيئة العمل المحفزة لا يمكن أن تتوافر من دون قادة متمكنين يمتلكون زمام اللغة ويتحدثون بفصاحة ووضوح.