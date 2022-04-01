محمود عيسى



احتلت الكويت المركز الثاني اقليميا وخليجيا على مؤشر ميد للحوكمة في الشرق الاوسط، حيث حصلت على 3.4 نقاط، فيما حلت دولة الامارات في المركز الاول بواقع 4 نقاط.



وحلت السعودية وقطر والمغرب تاليا بواقع 3.5 نقاط لكل منها، بينما جاءت البحرين في المركزين الخامس والسادس خليجيا بواقع 3.2 نقاط لكل منهما.



وفي حين يستدل من المؤشر تحقيق الكويت أداء جيدا عبر جميع المقاييس تقريبا، الا انها مازالت تواجه مشاكل في اروقة مجلس الامة عندما يتعلق الامر بالميزانية.



ومن خلال المؤشر، اعتبرت المجلة اتجاهات المعارضة في مجلس الامة من الناحية النظرية، مصدر قوة لما تشكله من سلسلة فعالة من الضوابط والتوازنات والرقابة على السلطة التنفيذية، فضلا عما تتمتع به البلاد من الحرية الصحافية ورصانة الخطاب العام. لكن المجلة قالت ان اكثر نقاط الضعف بالنسبة للكويت تتمثل في ضعف الشفافية.



واستندت ميد في وضع المؤشر الى ارقام واحصاءات مستقاة من مصادرها بالاضافة الى البنك الدولي وجامعة كورنيل ومنظمة الشفافية الدولية ومؤسسة انسياد للابحاث ومنظمة الملكية الفكرية وغيرها من اجل تحديد مدى قدرة الدول والمؤسسات الاقليمية العامة في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا على تقديم الخدمات الاساسية وخلق المناخ الذي يتناسب ومتطلبات إقامة الأعمال والمستثمرين.