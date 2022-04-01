في إطار حرص بنك الكويت المركزي على تعزيز ثقافة التميز في البنك وتعزيز مستوى الأداء لموظفي البنك، أقام بنك الكويت المركزي أمس، حفلا لتكريم الفائزين بجائزة التميز الوظيفي لعام 2021، برعاية محافظ بنك الكويت المركزي د.محمد الهاشل.



وفي هذا السياق، أعرب د.محمد الهاشل في كلمته خلال حفل التكريم عن شكره وتقديره للموظفين المتميزين، متمنيا لهم مزيدا من التوفيق والنجاح، كما قدم المحافظ الجوائز وشهادات التقدير لكل من الموظف المتميز على مستوى بنك الكويت المركزي وهي سارة عبدالرزاق الخترش.



بالإضافة الى الموظفين المتميزين على مستوى قطاعات البنك الـ 4، وهم: جوري أحمد الضبيب على مستوى قطاع المحافظ، وفرح أحمد الصراف على مستوى قطاع الرقابة، ومريم محمد المخيزيم على مستوى قطاع العمليات والبحوث، وخالد محمد الكندري على مستوى قطاع التنظيم والإدارة.