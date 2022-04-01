مبارك الخالدي



أعلن رئيس الجهاز الطبي بالنادي العربي د.أنور محمد غياب قلب دفاع الأخضر حسن حمدان عن الفريق لمدة ثلاثة أسابيع، وذلك بعد ثبوت إصابته بتمزق في العضلة الخلفية.



وكان اللاعب قد خرج في وقت مبكر اثناء المباراة النهائية لبطولة كأس الاتحاد بين العربي والنصر لشعوره بألم في الفخذ حيث خضع لفحوصات أولية كانت مؤشرا على الاصابة بالتمزق. ويسعى الجهاز الفني بقيادة المدرب الكرواتي انتي ميشا لتعويض غيابه المؤثر من خلال العناصر المتوافرة تحضيرا لمواجهة فريق الصليبخات الثلاثاء المقبل ضمن الدور التمهيدي لبطولة كأس سمو الأمير.