تقدم سفير جمهورية أرمينيا لدى الكويت سارمين باغداساريان بأرق التهاني القلبية وأسمى آيات التبريكات لمقام صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك. وتمنى السفير لكل الشعب الكويتي شهرا فضيلا ملؤه السعادة والسلام. وأضاف السفير الأرمني أنه يسعد كثيرا بمثل تلك المناسبات التي يستغلها لتقديم امتنانه وشعوره الطيب تجاه سمو الأمير والكويت حكومة وشعبا وذلك نظرا للعلاقات الطيبة مع الكويت والتي تتمتع بمكانة خاصة لدى الشعب الأرمني وقياداته ومؤسساته. وأبدى السفير إعجابه بقدرة الكويت على تخطي أزمة كورونا الصحية رغم كل تحدياتها والرجوع إلى الحياة الطبيعية بكل مكوناتها على أرض الكويت.