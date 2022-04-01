

في مبادرة إنسانية تنم عن الاستثمار الحقيقي في العنصر البشري ورعايته الرعاية الصحية المطلوبة، أجرى المركز الطبي الكندي عددا من الفحوصات الطبية للاعبي الأولمبياد الخاص الكويتي، وذلك في اطار ترجمة بروتوكول الرعاية الصحية التي يقدمها المركز للأولمبياد الخاص الكويتي.



‎ واستقبل المركز الطبي الكندي في أجواء احتفالية وحفاوة من الطاقم الطبي والإداري يتقدمه البروفيسور د.خالد الصبيح عددا من لاعبي ولاعبات الأولمبياد الخاص الكويتي وأولياء أمورهم بحضور رئيس مجلس إدارة نادي الطموح الكويتي الرياضي والمدير الوطني للأولمبياد الخاص الكويتي رحاب بورسلي حيث تم اجراء الفحوصات الطبية على اللاعبين بعيادات الأنف والأذن والحنجرة بإشراف د. عبدالوهاب محمد ـ استشاري أنف وأذن وحنجرة، وعيادة النطق بإشراف شهد شهاب ـ اختصاصي النطق، وعيادة الأمراض الجلدية بإشراف د. مريم محمود استشارية الامراض الجلدية. ‎وقدمت المدير الوطني للأولمبياد الخاص ـ باسمها ونيابة عن مجلس الإدارة وأولياء الأمور وجميع منتسبي الأولمبياد الخاص الكويتي الشكر إلى البروفيسور د.خالد الصبيح وأسرة المركز على رعايتهم لبرامج الأولمبياد الخاص المتعلقة بالبرامج الصحية الذي تمثل تأسيسا لمرحلة جديدة من الرعاية الطبية الشاملة المقدمة لأبنائنا من الأشخاص ذوي الإعاقة وأولياء أمورهم والتي تشمل إجراء الفحوصات الدورية على اللاعبين في جميع التخصصات وتقديم الخدمات الطبية في مجالات اللياقة البدنية والتغذية الصحية والصحة النفسية وتنفيذ البرامج التي تساعد على نشر الثقافة الصحية لهذه الشريحة، بالإضافة الى تقديم الخدمات الصحية والتوعوية والفحص الطبي لأولياء الأمور وأشقاء اللاعبين.