

رفع رئيس نقابة العاملين بوزارة الأوقاف د.بندر النصافي أطيب التهاني إلى صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد وأعضاء السلطتـــين التـنـفيذية والتشريعية وجميع أبناء الشعب الكويتي وعموم الأمة العربية والإسلامية بقرب حلول شهر رمضان المبارك، داعيا المولى عز وجل أن يكون شهر خير وبركة على الجميع. وثمن النصافي في تصريح صحافي جهود وزارة الأوقاف بقيادة الوزير عيسى الكندري ومتابعة وكيل الوزارة م. فريد عمادي والوكلاء المساعدين في الاستعداد للشهر الكريم، لافتا إلى أن مساجد الكويت تم تجهيزها على أفضل ما يكون لاستقبال ضيوف الرحمن في هذا الشهر المبارك، سواء إنجاز عمليات الصيانة أو ترتيب الفعاليات الدينية والثقافية من دروس ومحاضرات، فضلا عن اختيار كوكبة من الأئمة أصحاب الأصوات الندية لصلاة التراويح على مدى أيام الشهر المبارك وصلاة القيام في الليالي العشر الأخيرة منه.