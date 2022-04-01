يطلق بنك الكويت الوطني برنامجه الاجتماعي السنوي الخاص بشهر رمضان المبارك «افعل الخير في شهر الخير»، وهو تقليد دأب البنك على تقديمه على مدى أكثر من 30 عاما ويتضمن العديد من الفعاليات والأنشطة التطوعية، وذلك تجسيدا للمسؤولية الاجتماعية التي ينتهجها البنك والتزاما برسالته الراسخة في خدمة المجتمع.



وبهذه المناسبة، قالت مساعد مدير عام إدارة العلاقات العامة في بنك الكويت الوطني منال المطر، ان البرنامج يحمل هذا العام علامة فارقة بعد الجائحة لاسيما مع عودة الفعاليات، فإلى جانب حملاته الإنسانية والاجتماعية المعتادة من توزيع وجبات إفطار وكسرة الصيام، ينظم بنك الكويت الوطني فعاليات ترفيهية على مدار الشهر الفضيل احتفالا بعودة النشاطات الاجتماعية والتقارب الاجتماعي بعد عامين من الإجراءات الصحية المشددة.



ولفتت إلى أن البنك يواصل هذا العام حملاته التوعوية للاهتمام بصحة الافراد بالتعاون مع أطباء ومتخصصين وهي عبارة عن نصائح طبية وصحية للصائمين خلال الشهر الفضيل.



كما أكدت المطر أن بنك الكويت الوطني يعتز بدوره كمبادر أساسي في خدمة المجتمع. ويحرص في كل عام على إغناء برنامجه الرمضاني بمبادرات تنموية ذات أثر يطول أكبر عدد ممكن من شرائح المجتمع، وذات أهداف صالحة للاستثمار مجتمعيا على المدى البعيد.



وأضافت المطر أن بنك الكويت الوطني يفخر بكونه أحد رواد التنمية الاجتماعية من خلال برامج المسؤولية التي يطلقها، ويحرص من خلال هذا البرنامج على الحفاظ على عمق العلاقة مع المجتمع الذي ينتمي إليه. ويتضمن البرنامج العديد من الفعاليات والمساهمات الاجتماعية والأنشطة التطوعية التي تترجم رسالة هذا الشهر الفضيل.



وينظم بنك الكويت الوطني جولات ميدانية واسعة النطاق لتوزيع وجبات الإفطار في مختلف المناطق في الكويت، بالإضافة إلى زيارة العديد من الجهات لمشاركة العاملين فيها وجبات الافطار. ويقوم المتطوعون من موظفي البنك الوطني بتوزيع آلاف الوجبات طوال الشهر الفضيل.



وللعام الخامس، يشارك بنك الكويت الوطني في برنامج مدفع الإفطار الذي يبثه تلفزيون الكويت مباشرة طوال الشهر الفضيل مباشرة من قصر نايف. كما يشارك بنك الكويت الوطني أيضا بتوزيع وجبات الإفطار على الصائمين في قصر نايف، علما بأنه تقليد سنوي حيث يشهد القصر توافد العديد من الصائمين لمتابعة لحظة انطلاق مدفع الافطار في هذا القصر ذي الدلالة التراثية والتاريخية.



وعلى غرار كل عام في رمضان، يقوم متطوعو بنك الكويت الوطني من مختلف فروع البنك بتوزيع كسرة الصيام للسائقين قبيل موعد الإفطار في المناطق السكنية في الكويت.



ومع انحسار الإجراءات الاحترازية بعد الجائحة، يحتفل بنك الكويت الوطني في هذا الشهر الفضيل بعدد من الفعاليات الترفيهية والنشاطات الاجتماعية، حيث يستعد بنك الكويت الوطني لتنظيم نشاطات ترفيهية مختلفة في عطلة نهاية كل أسبوع طوال الشهر الفضيل، تتضمن الطهي المباشر وفعاليات قرقيعان الأطفال.



وتواصل قنوات الوطني على مواقع التواصل الاجتماعي دورها المؤثر والفعال لنشر التوعية الصحية للمتابعين خلال شهر رمضان.



وتنظم قنوات البنك على مواقع التواصل الاجتماعي نصائح صحية مع اخصائية التغذية لولوة الأرملي تتناول الأكل الصحي والخيارات المتاحة في شهر الصيام، بالإضافة إلى الرياضة وكيفية اعتماد أسلوب صحي للمحافظة على سلامة صحتنا خلال شهر الصيام.



وسيكون بنك الكويت الوطني بانتظار هواة المشي والرياضة طوال الشهر الفضيل لمكافأتهم بجوائز قيمة واعداد بعض المفاجآت التنافسية لهم. وتهدف هذه الفعالية إلى التشجيع على الرياضة والمشي لاسيما خلال فترة الصيام من أجل صحة أفضل.



ؤكما يفتح البنك المجال لموظفيه للتطوع في برنامج شهر رمضان المبارك «افعل الخير في شهر الخير» وذلك من خلال القيام بالزيارات والجولات الميدانية وتوزيع الوجبات وكسرة الإفطار والقرقيعان وذلك انطلاقا من حرص البنك على تنمية مفهوم التطوع لدى موظفيه من خلال تعزيز ارتباطهم بالأعمال الإنسانية والنشاطات الاجتماعية التي ينظمها.