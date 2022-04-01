أعلنت شركة زين الكويت عن رعايتها البلاتينية لمعرض COMFEST 2022 للعام الثالث على التوالي، وهي الفعالية الأكبر من نوعها في الكويت لعشاق الألعاب الإلكترونية والأفلام والقصص المصورة وسط حضور جماهيري كبير من الشباب في الأرينا بمول 360.



وذكرت الشركة في بيان صحافي أنها تواصل دعمها للمعرض انطلاقا من حرصها على دعم وتشجيع مختلف الجهود والمبادرات التي تقدم الفقرات الترفيهية والثقافية المميزة للشباب والأطفال الذين يشكلون الفئة الأكثر حيوية في المجتمع، هذا بالإضافة إلى التزامها بتكريس المزيد من الجهود نحو دعم رواد الأعمال من الشباب الكويتي من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة الذين شاركوا في المعرض.



وقامت «زين» بالمشاركة في المعرض من خلال جناحها الخاص، والذي استعرضت من خلاله علامتها التجارية Zain Esports المختصة بالرياضات الإلكترونية، حيث نظمت الشركة العديد من المسابقات الإلكترونية الشيقة والبطولات المصغرة للحضور الذين شاركوا في المنافسات بحماس وشغف، كما قدمت زين العديد من الجوائز القيمة للفائزين.



ويعتبر معرض COMFEST الأكبر من نوعه في الكويت، والذي يستهدف عشاق الألعاب الإلكترونية والأفلام والقصص المصورة من الشباب، حيث شهد المعرض هذا العام تواجد عدد من أكبر العلامات التجارية الشهيرة في عالم الترفيه الإلكتروني، كما تمت استضافة العديد من النجوم والمشاهير العالميين من عالم الألعاب الإلكترونية والترفيه، والذين حظي جمهور المعرض بمقابلتهم وأخذ اللقطات التذكارية معهم، كما شهد مشاركة العديد من الشباب الكويتي من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من عشاق عالم الألعاب الإلكترونية والقصص المصورة الذين عرضوا منتجاتهم المميزة للجمهور.



وقدمت علامة Zain Esports نفسها كقوة إقليمية في الرياضات الإلكترونية في ديسمبر 2020، إذ تدرك زين أن التفاعل مع اللاعبين والشباب يفتح آفاقا من الفرص المتزايدة للخدمات الرقمية سريعة النمو والمربحة عبر الإنترنت، وقد باتت الألعاب الإلكترونية واحدة من أكبر حالات استخدام خدمات النطاق العريض للأجهزة المتنقلة والمنزلية، وهي مصممة لمساعدة الشركات التابعة لمجموعة زين على الاتصال بمجتمع الألعاب من خلال بنيتها التحتية المتطورة.



وتستمد Zain Esports الإلهام من الروح التنافسية التي تجمع آلاف اللاعبين المحترفين والهواة الذين شاركوا في البطولات المختلفة التي أقيمت حتى الآن، كما تستمده من الإقبال الهائل من متابعات الجمهور عبر وسائل التواصل الاجتماعي على قنواتها عبر YouTube وTwitch ومنصات التواصل الاجتماعي الأخرى.



وقد دخلت Zain Esports مؤخرا في شراكة مع اللجنة الأولمبية الكويتية، وذلك لإدارة فعاليات البطولة المفتوحة للجنة الكويتية للألعاب الإلكترونية التي امتدت على مدار أربعة أسابيع.