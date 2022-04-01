أعلنت النيابة الفيدرالية في ألمانيا امس توقيف أربع ألمانيات في فرانكفورت انضممن إلى تنظيم «داعش»، غداة عملية إعادة عشر نساء و27 طفلا إلى البلاد كانوا محتجزين في مخيم كردي في شمال شرق سورية.



وأوضحت النيابة أن النساء الأربع، وإحداهن تحمل أيضا الجنسية المغربية، أوقفن عند نزولهن من الطائرة، فيما يشتبه بارتكاب إحداهن جرائم ضد الإنسانية بسبب استعبادها امرأة تنتمي إلى الأقلية الأيزيدية الناطقة بالكردية في الموصل في العراق.



وسبق أن أعلنت وزارة الخارجية الألمانية عن «عملية صعبة للغاية» لإعادة 27 طفلا ألمانيا وعشر أمهات كانوا محتجزين في مخيم روج الذي يديره الأكراد في سورية، وهي واحدة من أكبر العمليات من هذا النوع التي أجرتها ألمانيا.



وقالت وزير الخارجية أنالينا بيربوك في بيان مقتضب إن «هؤلاء الأطفال الـ 27 هم في نهاية المطاف ضحايا تنظيم «داعش»، ولديهم الحق في مستقبل أفضل، بعيدا عن أيديولوجيته الدموية، وبحياة آمنة كما نتمنى لأطفالنا».