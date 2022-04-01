محمد الجلاهمة ـ أحمد خميس



قال النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الفريق الشيخ أحمد النواف إن الجزء الذي طالته نيران الحريق الضخم الذي اندلع أمس في سوق المباركية التراثي سوف يتم إغلاقه لمدة يومين.



وأضاف النواف في تصريح صحافي لدى متابعته تعامل فرق الإطفاء مع الحريق أن الجزء المتضرر من سوق السلاح سوف يتم تأمينه لمدة يومين من قبل الأمن العام والمباحث والقوات الخاصة، مطمئنا أصحاب المحلات بأن ممتلكاتهم في أيد أمينة.

وثمن النواف الجهود الكبيرة التي بذلها رجال الإطفاء ووزارة الداخلية في التعامل مع الحريق وكذلك تعاون المواطنين والمقيمين معهم لتيسير مهمتهم، مؤكدا أن عناصر الإطفاء أثبتوا أنهم رجال يقومون بأداء مهام عملهم بكل كفاءة واقتدار وإخلاص. وقد حضر أيضا إلى موقع الحريق كل من نائب رئيس الوزراء وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء د. محمد الفارس ورئيس قوة الإطفاء العام الفريق خالد المكراد، ووكيل وزارة الداخلية الفريق أنور البرجس.

إلى ذلك أكد مصدر في الإطفاء أنه سيتم تشكيل لجنة للوقوف على سبب الحريق، مشيرا في هذا السياق إلى أن لجان التحقيق التي يتم تشكيلها عقب هذه الظروف تطلعنا على نتائج مهمة وتحدد الأسباب، وبالتالي يمكن من خلال هذه اللجان تفادي وقوع حرائق مشابهة.

هذا، وتمكن نحو 200 رجل إطفاء من 8 مراكز هي المدينة والهلالي والعارضية ومشرف والشهداء وحولي والمواد الخطرة والشويخ من محاصرة النيران الضخمة التي اندلعت عصر أمس في في سوق المباركية التراثي حيث استعانت فرق الإطفاء بآلياتها ومعداتها فيما جاءت الخسائر المبدئية باحتراق عشرات المحلات المتجاورة، التي قال عنها مصدر إطفائي إنها وصلت إلى نحو 60 محلا بما يوضح أن الخسائر المادية كبيرة.

وفي تصريح صحافي، قال ضابط العلاقات العامة في القوة المقدم رضا السلمان إن البلاغ عن الحريق ورد إلى القوة الساعة ٣:٢٠ عصرا، وطال في البداية 20 محلا قبل ان تنتشر النيران نظرا إلى التصاق المحلات ببعضها البعض والتي يحتوي معظمها على بضائع من العطور والجلود اضافة إلى ان سقف المحلات في السوق جعل النار تمتد بصورة كبيرة وسرعة هائلة كونها تراثية.

«الصحة»: 14 إصابة جراء الحريق

أعلنت وزارة الصحة أمس عن تفعيل خطة الطوارئ في المستشفيات العامة تزامنا مع اندلاع حريق سوق المباركية، مبينة ان طواقم الطوارئ الطبية تعاملت مع 14 حالة مساء أمس ما بين حروق بسيطة وحالات اختناق.

وأفاد المتحدث الرسمي باسم الوزارة د.عبدالله السند، في تصريح صحافي، بأنه تم نقل 4 اصابات إلى مستشفى الاميري وواحدة إلى مركز البابطين للحروق والتجميل، فيما تم إسعاف 9 حالات في موقع الحدث وجميعها بحالة مستقرة.

وقال إنه وفقا لخطة الطوارئ المعدة سلفا للتعامل مع مثل هذه الاحداث فقد تم تخصيص «الأميري» كمستشفى رئيسي لاستقبال الحالات بحكم موقعها القريب من الحريق، مشيرا إلى ان المستشفيات العامة الاخرى تعتبر مرافق مساندة.

الحرس الوطني شارك في إخماد الحريق

شارك رجال إطفاء الحرس الوطني في إخماد حريق سوق المباركية إلى جانب إخوانهم من قوة الإطفاء العام، وذلك تفعيلا لبروتوكول التعاون الموقع بين الحرس الوطني وقوة الإطفاء العام.