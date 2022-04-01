توج نادي القادسية بلقب بطولة الكويت العامة لألعاب القوى (فئة العمومي) موسم 2021 ـ 2022 في حين أحرز كاظمة لقب فئة الناشئين.



وجاء فوز القادسية في البطولة، التي نظمها الاتحاد الكويتي لألعاب القوى على مدار أربعة أيام، بعد أن جمع لاعبوه 194.5 نقطة متقدما على الكويت الذي احتل المركز الثاني بـ 153.5 نقطة، في حين جاء الساحل ثالثا بـ 144 نقطة.



وتمكن كاظمة من الفوز بفئة الناشئين في البطولة التي جرت على مضمار وميدان الاتحاد بعد أن حصد لاعبوه 169 نقطة متقدما على القادسية الذي حل ثانيا بـ 143 نقطة بينما جاء الكويت ثالثا بـ 116 نقطة.



وقال رئيس اتحاد ألعاب القوى سيار العنزي عقب الختام إن البطولة شهدت مستويات طيبة إذ حقق المشاركون أرقاما جيدة، مهنئا الفائزين في كل مسابقاتها.



وأضاف أن الاتحاد سيركز في الفترة المقبلة على إعداد لاعبي المنتخبات الوطنية للبطولات الخارجية المرتقبة في مقدمتها دورة الألعاب الخليجية الثالثة المزمع أن تستضيفها البلاد في مايو المقبل وغيرها من البطولات الإقليمية والقارية والدولية.



من جانبه، أعرب نائب مدير اللعبة في نادي القادسية ماضي المطيري عن سعادته بتحقيق فريقه لقب البطولة فئة العمومي والمركز الثاني في فئة الناشئين التي «تتوج هيمنة الأصفر على البطولات المحلية لمختلف الفئات السنية».



وأشاد المطيري بأداء لاعبيه في كل المسابقات ما مكن الفريق من تصدر ترتيب الدرع العام وبفارق كبير.