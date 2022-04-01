قال عضو اللجنة الفنية بالاتحاد الكويتي للغوص والإنقاذ - رئيس وفد منتخب سباحة الزعانف النسائي في مصر م.هاني بن حسين إن المنتخب النسائي ظهر بمستوى مميز في كأس مصر التي اختتمت منافساتها 27 مارس، مشيرا إلى أن منتخبنا شارك بـ 3 لاعبات، هن: إسراء جاسم وقيروان العدل وزينب أشكناني، مضيفا أن المشاركة أثمرت عن تحقيق أرقام وطنية جديدة، حيث حققت إسراء جاسم رقمين جديدين في سباحة الزعانف المزدوجة فئة bifins بمسافة 200 و400 متر، كما تمكنت قيروان العدل من تحقيق رقمين جديدين في سباحة زعانف الاحادية المونو بمسافة 200 و400 متر.



وتقدم بن حسين بالشكر إلى كل من ساهم في مشاركة لاعبات الكويت في البطولة، وكذلك إلى مديرة الفرق النسائية هنادي الزعابي، وكابتن المنتخب كريم عصمت على المجهود الكبير التي بذلاها في تجهيز السباحات.