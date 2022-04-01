أعلن مدير ادارة الاعلام في وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية د.أحمد العتيبي ان «الأوقاف» بصدد بث فلاشات توعوية قيمية على القنوات الفضائية ومواقع التواصل الاجتماعي خلال شهر رمضان المبارك أعاده الله على الامة الإسلامية والعالم باليمن والبركات.وقال د.العتيبي، في تصريح صحافي، انه انطلاقا من دور وزارة الأوقاف القيمي والعمل على تعزيز الآداب العامة والأخلاق الإسلامية تأتي هذه الفلاشات التي تتناول عددا من الخصال المحمودة في المجتمع منها طاعة ولي الأمر والتوحيد والود والتراحم في العلاقات الزوجية وبر الوالدين ومواجهة الشائعات وضوابط الألعاب الإلكترونية.وأضاف أن «الأوقاف» نسقت مع قنوات تلفزيونية عدة لبث الفلاشات حتى تعم الفائدة وتنشر القيم ذات البعد الأخلاقي والاجتماعي التي تعالج أي ظواهر سلبية في مجتمعاتنا الإسلامية المحافظة وتكبح جماح انتشارها.وأكد العتيبي ان وزارة الأوقاف حريصة كل الحرص على تعزيز رؤيتها في الريادة عالميا بالعمل الإسلامي وترسيخ قيم الوزارة ونشر الوعي الديني والثقافي، وتعزيز الوحدة الوطنية، مشيرا إلى الالتزام بنشر الدعوة الإسلامية باستخدام أفضل الوسائل والأدوات الإعلامية.