عاد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد إلى البلاد بعد ترؤسه وفد الكويت المشارك في القمة العالمية للحكومات، والتي عقدت في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.



وكان في استقبال سموه على أرض المطار النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد النواف، ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ طلال الخالد، ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء د.محمد الفارس، ورئيس ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء عبدالعزيز الدخيل، وعدد من كبار المسؤولين في الدولة.