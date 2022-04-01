أقامت لجنة المهندسين الشباب بجمعية المهندسين أمسية القريش، وشارك في الأمسية نحو 23 طبقا من المأكولات والحلويات، وقامت لجنة التحكيم المكونة من الشيف عبدالرزاق السيد والشيف علي عبد العلي والشيف منال الفوردي بالتحكيم، حيث فازت بالمركز الأول للطبق الرئيسي المهندسة نور الصباغة، كما فازت الصباغة بالمركز الأول أيضا لطبق الحلويات، وفي المركز الثاني فاز طبق مصابيب للمهندس أحمد المطيري، وفي المركز الثاني لأطباق الحلو فاز طبق العصيدة للمهندسة ريم السعيد، كما فازت بالمركز الثالث للأطباق الرئيسية بطبق ورق العنب، وفي المركز الثالث للحلويات فاز طبق التمر للمهندسة شهد الحربي.وقامت لجنة التحكيم مع أمين الصندوق المساعد المهندس حسين ششتري والمدير العام المهندس وليد المطوع ورئيسة فريق تنظيم القريش المهندسة ليلي المطيري بتوزيع الهدايا فور إعلان الفائزين من قبل لجنة التحكيم، وشهدت الأمسية تعريفا بتاريخ الطبخ في الكويت قدمه الشيف عبد الرزاق السيد، وقام أيضا بتقديم الهدايا إلى بعض المشاركين.