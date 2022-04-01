إثبات حضور وانصراف مندوب إعلان ومأمور تنفيذ أحكام عن طريق البصمة من الساعة 9:30 صباحاً حتى الساعة 10.30 ص



أسامة أبو السعود



أصدر وكيل وزارة العدل عمر الشرقاوي تعميما اداريا رقم (8) لسنة 2022 بشأن قواعد العمل الرسمي خلال شهر رمضان المبارك لعام 1443هـ.



وجاء في التعميم الذي حصلت «الأنباء» على نسخة منه: مادة (1): وقف العمل بنظام تخفيف ساعات العمل بسبب (المجلس الطبي - الحمل - الرضاعة - المعاق - المكلف برعاية معاق) خلال شهر رمضان المبارك حيث يسري على الموظفين بذلك النظام المواعيد المقررة للدوام الرسمي الكامل وفق التعميم رقم (2022/7).



وتابع تعميم وكيل العدل «مادة (2): على جميع الموظفين شاغلي وظائف (مندوب إعلان أحكام - مأمور تنفيذ أحكام) بإثبات حضورهم وانصرافهم عن طريق البصمة من الساعة (9:30 صباحا وحتى الساعة (10:30 صباحا) مع السماح لهم بإثبات حضورهم عن طريق البصمة حتى الساعة (9:45 صباحا).



وجاء في المادة (3): «على جميع موظفي الوزارة الالتزام بإثبات الحضور والانصراف عن طريق البصمة».



وختم قرار وكيل العدل مادة (4): يعمل بهذا التعميم خلال شهر رمضان المبارك لعام 1443هـ.