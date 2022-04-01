أظهرت دراسة إحصائية صادرة عن نيابة الأحداث ان عدد قضايا الاعتداء على النفس والمال المسجلة في نيابة الأحداث عام 2021 بلغ 398 قضية منها 242 قضية اعتداء على النفس و156 قضية اعتداء على المال.



وذكرت الدراسة، التي اعدتها نيابة الاحداث عن «جرائم الاعتداء على النفس والمال» الواردة لنيابة الأحداث في الفترة من 1 يناير 2021 حتى 31 ديسمبر 2021، ان اجمالي عدد المتهمين بقضايا الاعتداء على النفس في الكويت بلغ 3136 متهما عدد البالغين منهم 2720 متهما والاحداث 416 متهما.



واضافت ان إجمالي عدد المتهمين بقضايا الاعتداء على المال على مستوى الكويت وفقا للجرائم محل الدراسة بلغ 1896 متهما عدد البالغين منهم 1652 والاحداث 244 متهما.



واوضحت ان تعداد الاطفال في الكويت بلغ 1.056.831 طفل بنسبة 22.8% من اجمالي تعداد السكان البالغين 4.627.674 نسمة مقسمين على حسب الشريحة العمرية، اذ يأتي اولا بنسبة 44.3% الفئة من سن 7 الى 14 عاما وثانيا من سن الولادة حتى 6 اعوام بنسبة 37.1% ومن سن 15 الى 18 عاما بنسبة 18.6%من تعداد الاطفال.



وبينت الدراسة ان جرائم الاعتداء على النفس تنقسم الى فرعين الاول (الضرب) بنسبة جرائم بلغت 93.4%والثاني (جرائم القتل والانتحار والشروع فيهما) بنسبة 6.6%



وذكرت ان عدد قضايا القتل والانتحار والشروع فيهما بلغ 16 قضية بواقع 25% للقتل والشروع و75% للانتحار والشروع فيه موضحة ان قضايا الاحداث البالغ سنهم بين 15 و18 عاما جاءت بنسبة 75% فيما بلغت نسبة قضايا من اعمارهم بين 7 و14 عاما بنسبة 25% والذكور 68.75% والاناث 31.25%.



وفيما يخص جنسيات المتهمين فقد بلغت نسبة الكويتيين 56.25% فيما بلغت نسبة غير الكويتيين 43.75%.



وقالت ان قضايا الضرب وعدد المتهمين فيها 400 حدث بين سني 15 و18 عاما بنسبة 74.75% فيما بلغت نسبة قضايا من أعمارهم بين 7 و14 عاما 25.25% في حين بلغت نسبة الذكور 90% والاناث 10% والكويتيين 66.5% وغير الكويتيين 33.5%.



وأضافت الدراسة ان قضايا جرائم التعدي على النفس في 2019 بلغت 402 قضية وفي 2020 بلغت 158 قضية والعام الماضي 242 قضية.



وذكرت ان جرائم الاعتداء على المال المسجلة بحق متهمين احداث بلغ عددها 244 جريمة نسبة جرائم الذكور فيها 85.7% والاناث 14.3% فيما بلغت نسبة الكويتيين 54.1% وغير الكويتيين 45.9%، موضحة ان جرائم الاعتداء على المال في 2019 بلغت 82 قضية وفي عام 2020 بلغت 33 قضية وعام 2021 بلغت 156 قضية.