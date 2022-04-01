تزامنا مع حلول شهر رمضان المبارك، أصدرت وزارة الإعلام ممثلة في قطاع الصحافة والنشر والمطبوعات العدد الجديد من مجلة «الكويت» لشهر أبريل، وتضمن ملفا خاصا عن الشهر الفضيل بعنوان «غرة رمضان»، حاملا عدة موضوعات بينها «تباعدنا ثم اقتربنا، طقوس الأسرة الكويتية».



وتستعرض المجلة المسيرة الرائدة للفلكي الراحل د. صالح العجيري، وبينها «إنشاء مركز العجيري العلمي»، كما توثق جزءا بارزا من حياته الحافلة عبر فيلم يؤبن تلك المسيرة.



كذلك هناك موضوعات أخرى مثل: المخطوطات العربية في الهند، قصيدة بلادي بلادي العز، حرفة السدو، محطات الرصد الجوي الزراعية، محمد المنيع قامة فنية، حزايات حبابة الكويت، منطقة الدسمة، أدب الحرب، يوم الأسير الفلسطيني وقصيدة رمضان مقروءة ومسموعة.



تجدر الإشارة إلى ان المجلة تحظى بتوجيهات داعمة من قبل وزير الإعلام والثقافة د.حمد روح الدين، ووكيل وزارة الإعلام سعود الخالدي، ووكيل قطاع الصحافة والنشر والمطبوعات سعد العازمي، وتعمل وفق جهود جماعية في مواكبة كل الفعاليات والأحداث المحلية من قبل أسرة التحرير ورئيسها عائشة العسعوسي.