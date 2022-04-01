جدد الخبير الفلكي عادل المرزوق التأكيد على ان صباح غد الجمعة سيشهد اقتران القمر مع الشمس، وهو الامر الذي يسمى بين عامة الناس ولادة الهلال، مشددا على ان هلال شهر رمضان المبارك يولد صباح الجمعة في تمام الساعة 9.25.01 صباحا.



وأعاد الخبير الفلكي عددا من المعلومات المتعلقة بولادة الهلال كالتالي:



1 ـ يولد الهلال بعد شروق الشمس بحوالي 4.13.6 (اربع ساعات وثلاث عشرة دقيقة وست ثوان).



2 ـ يولد الهلال بعد شروق القمر بحوالي 4.25.22 (أربع ساعات وخمس وعشرين دقيقة واثنين وعشرين ثانية).



3 ـ يحين أذان الظهر في الساعة 11.52 ظهرا ويكون عمر الهلال 2.27 (ساعتين وسبع وعشرين دقيقة).



4 ـ يحين أذان العصر في الساعة 3.23 مساء ويكون عمر الهلال 5.58 (خمس ساعات وثمان وخمسين دقيقة).



5 ـ يكون غروب الشمس في الساعة 6.06 مساء ويكون عمر الهلال 8.19 (ثماني ساعات وتسع عشرة دقيقة).



6 ـ يكون غروب القمر في الساعة 6.21 مساء ويكون عمر الهلال 8.33 (ثماني ساعات وثلاث وثلاثين دقيقة).



7 ـ يكون غروب القمر بعد غروب الشمس بفترة زمنية مدتها 14.30 (أربع عشرة دقيقة وثلاثين ثانية)، وهي الفترة الزمنية التي يمكث فيها الهلال في السماء بعد غروب الشمس.



8 ـ يمكث الهلال في السماء بعد ولادته بفترة زمنية تزيد مدتها على 8 ساعات وهذه الفترة تعطي المجال لرؤية الهلال اذا كانت السماء صافية وخالية من الغبار او الغيوم.



9 ـ إذا ثبت رؤية الهلال وفق الضوابط الشرعية، فإن يوم السبت 2 أبريل 2022 سيكون غرة شهر رمضان المبارك.



10 ـ الشهر الفضيل هذه السنة من المحتمل جدا ان تكون مدته 30 يوما.



11 ـ هلال شوال يولد يوم السبت 29 من شهر رمضان المبارك الموافق 30 ابريل 2022 في الساعة 11.28.44 مساء.



12 ـ يولد الهلال قبيل منتصف ليل السبت 29 رمضان أي بعد غروب شمس هذا اليوم بمدة زمنية مقدارها 5.36 (خمس ساعات وست وثلاثين دقيقة).



13 ـ هلال شوال يولد مع فترة اداء صلاة القيام (صلاة التهجد) من يوم السبت 29 من شهر رمضان المبارك الموافق 30 ابريل 2022.



14 ـ ان الاوقات المستخدمة هي التوقيت المحلي للكويت.