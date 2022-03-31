استمع إلى شرح حول الخطوات المدرجة ضمن خطة الطوارئ وما قامت به طواقم الوزارة للتعامل مع تداعيات الحريق

اطمأن على حالات الإصابة التي نقلت إلى المرافق الصحية وجميعها بحالة مستقرة

قام وزير الصحة أ. د. خالد السعيد يرافقه وكيل الوزارة د.مصطفى رضا ومدير إدارة التفتيش والتدقيق د.هاشم الهاشمي بزيارة إلى المستشفى الأميري للاطمئنان على سير العمل في المستشفى مع تفعيل خطة الطوارئ تزامنا مع حريق المباركية.

كما استمع أ. د. السعيد إلى شرح واف حول تنفيذ الإجراءات والخطوات المدرجة ضمن خطة الطوارئ، وما قامت به طواقم الوزارة ممثلة بادارة الطوارئ الطبية والفرق الطبية في أقسام الحوادث، وبقية الأقسام منذ بداية وقوع الحريق.

كما حرص الوزير السعيد على التواجد في غرفة العمليات المشتركة في المستشفى لمتابعة تداعيات الحريق، ومتابعة تفعيل خطة الطوارئ، والاطمئنان على حالات الإصابة التي نقلت إلى المرافق الصحية والتي هي في حالة مستقرة ولله الحمد.

وإلى ذلك، تؤكد الوزارة أن المستشفيات العامة على أهبة الاستعداد وأعلى درجات الجهوزية مع تفعيل خطة الطوارئ، متمنين للجميع موفور الصحة والسلامة.