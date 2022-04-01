بحث سفيرنا لدى جمهورية التشيك راشد الهاجري مع رئيسة البرلمان التشيكي ماركيتا بيكاروفا ادموفا سبل إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين الكويتيين في محافظة تبليسا خاصة ما يتعلق بموضوع إعفائهم من تأشيرة الشنغن وكذلك حل مشاكل الاقامة بالنسبة للمرضى الكويتيين الذين يتلقون علاجهم في المصحات التشيكية.



في هذا الصدد، طلب الهاجري، في بيان تلقت «كونا» نسخة منه، لقاء وزير الداخلية التشيكي كما بحث مع محافظ تبليسا سبل إزالة هذه العراقيل.



وأكد السفير الهاجري خلال اللقاء مع المسؤولة التشيكية أهمية المحافظة على ممتلكات الكويتيين في محافظة تبليسا بالجمهورية التشيكية.



من جانبها، وعدت رئيسة البرلمان التشيكي بالتنسيق مع وزيري الخارجية والداخلية في البلاد لرعاية وحماية ممتلكات المواطنين الكويتيين في جمهورية التشيك وإزالة المعوقات التي تواجههم وذلك في اطار العلاقات الجيدة التي تربط بين البلدين الصديقين.



على صعيد آخر، ثمنت رئيسة البرلمان التشيكي السياسة المعتدلة التي تنتهجها الكويت ودورها الهام في حل النزاعات في العالم لاسيما في منطقة الشرق الاوسط.



وعبرت عن شكرها لموقف الكويت الداعم لقرار مجلس الامن الدولي وفي التصويت مع قرار الجمعية العامه للأمم المتحدة برفض «العدوان» على اوكرانيا.



في هذا السياق، أكد السفير الهاجري أن موقف الكويت ينطلق من ثوابت سياستها التي تحكمها مواثيق الامم المتحدة والقانون الدولي.



وقال السفير الهاجري ان الكويت دأبت على الدوام على دعم المساعي الدولية الرامية لخفض التصعيد ورفض التدخلات العسكرية وتغليب الديبلوماسية والحوار بين الدول وبما يساهم في إيجاد حلول سلمية للنزاعات.