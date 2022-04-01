قالت الأمين العام لجمعية الهلال الأحمر مها البرجس إن المشاركين في الدورة الـ 46 المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر أقروا إنشاء مشروع صندوق المنظمة العربية للاغاثة والطوارئ.



جاء ذلك في تصريح أدلت به البرجس لـ «كونا» بعد اختتام المنظمة أعمال دورتها الـ 46 بالتأكيد على تعزيز دورها في العمل التطوعي الإنساني وجهود الإغاثة على المستوى الدولي.



وأوضحت البرجس أنه تم خلال أعمال الدورة بحث الأوضاع الإنسانية الحالية في عدد من الساحات العربية إضافة إلى بحث أوضاع اللاجئين والنازحين في أوكرانيا.



وأضافت أن المجتمعين ناقشوا الوضع الحالي بسبب الأحداث الجارية في بعض الدول ما يتطلب من جمعياتنا العربية وضع البرامج والخطط الاستراتيجية لتراعي هذه المتغيرات والإسهام في وضع الحلول العاجلة لمقابلة الاحتياجات المتزايدة.



وأشارت إلى أن المجتمعين أوصوا بوضع خطة عمل للمرحلة المقبلة بسبب الأحداث الجارية التي تتطلب وضع البرامج والخطط والاستراتيجيات التي تراعي هذه المتغيرات وتساهم في وضع حلول عاجلة لمقابلة الاحتياجات الإنسانية المتزايدة.



وذكرت البرجس أن المجتمعين أقروا إنشاء مشروع صندوق المنظمة العربية للاغاثة والطوارئ وتشكيل لجنة الخبراء من الهيئات والجمعيات الوطنية العربية والامانة العامة لإعداد الاستراتيجية وعرضها على اللجنة التنفيذية.



واعربت البرجس عن التقدير لرعاية أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر لأعمال الدورة الـ 46 للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر مشيرة إلى أن هذه الرعاية تعد تأكيدا آخر لاهتمام المملكة العربية السعودية بالعمل الإنساني بالمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر.



وقالت إن المنظمة كرمت رؤساء سابقين لهيئة الهلال الأحمر السعودي وأمناء المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر بحضور الأمير فيصل بن بندر ورعايته.



وأضافت البرجس أن المنظمة اعتمدت منح «قلادة أبوبكر الصديق» من الدرجة الاولى إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس ومنح «وسام أبوبكر الصديق» إلى مدير إدارة الشؤون القانونية والشباب والمتطوعين في جمعية الهلال الأحمر الكويتي الدكتور مساعد العنزي إضافة إلى الدكتور سامي الخصاونة من الهلال الأحمر الاردني و«وسام رفيدة الأسلمية» إلى محمود العسود من الهلال الاحمر الأردني.



من جانبه، ثمن الأمين العام للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر د.صالح التويجري في كلمته بالاجتماع جهود جمعيات الهلال الاحمر والصليب الأحمر المانحة والتي كانت سباقة لعقد أي اتفاقيات من شأنها دعم العمل الإنساني بشكل عام أو بناء القدرات أو غيرها من النواحي ذات العلاقة باللاجئين والنازحين والمهاجرين.



وأكد التويجري أهمية هذه الاجتماعات كونها تعزز التعاون الميداني بين مكونات المنظمة وتقوي جاهزيتها واستعداداتها للكوارث وتعزيز بناء قدرات الجمعيات الوطنية بالإضافة إلى دور الحركة الدولية للهلال الأحمر والصليب الأحمر في مجال التأهب للكوارث ونشر القانون الدولي الانساني وكذلك بحث العديد من مجالات العمل التطوعي في الجمعيات.



من جهته، أشاد رئيس الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر فرانشيسكو روكا في كلمة بالاجتماع بدور المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر «للوقوف بشكل أكبر وأفضل لدعم قضايانا الإنسانية والهم المشترك»، مشيرا إلى الأوضاع الإنسانية «الصعبة» في أوكرانيا.



وأبدى روكا تفاؤله بأن «القادم من الجهود أفضل» في ظل دعم الحكومات المانحة وحراك الجمعيات الوطنية لعلاج الأزمات والتنسيق «الجاد» على صعيد العمل الإغاثي والإنساني ومساندة العديد من المنظمات الإنسانية «الفاعلة».