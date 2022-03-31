كاد مواطن ان يتعرض الى حادث مروري مروع لولا لطف الله.

وفي التفاصيل، قال المواطن الذي نجا من الحادث: عند نزولي من الطريق العام الى البر تفاجأت بسيارة "وانيت" يقودها وافد من الجالية السودانية باستهتار و رعونة وكانت سرعتها عالية قادمة من أقصى اليمين في المنطقة الصحرواية باتجاه الطريق الأمر الذي كان سيتسبب بحادث وجها لوجه، فقام المواطن الذي تفادى التصادم و فتح نافذة مركبته مخاطباً قائد الوانيت قائلا: "عسى ما شر بغيت تعدمنا وتعدم نفسك "، فرد الوافد : انت ما تشوف الطريق لي انا، فما كان من المواطن الا الرد عليه " روح الله يستر عليك " فغضب الوافد وقام بالرد بكلمات غير مفهومة مستخدماً يده بالاشارة، وبعدها قاد مركبته امام المواطن بسرعة واستهتار ورعونة مرة اخرى وتطايرت الاتربة و الحصى في المنطقة الصحراوية قبل ان يسلك الطريق العام المتجه من منطقة الوفرة بالقرب من دوار الأعلاف باتجاه منطقة كبد، فقام المواطن بالاتصال على عمليات وزارة الداخلية وقدم ثلاثة بلاغات، مشيراً إلى أن احدى موظفات العمليات قالت له "روح وراه و سجل رقمه"، ليقوم المواطن بالسير وراءه حتى توقف الوافد من تلقاء نفسه في منطقة تبعد ثلاثة كيلومترات من موقع الحادث و نزل من سيارته الى سيارة المواطن الذي فتح النافذة و قال له الشرطة في الطريق إلينا انتظر في سيارتك، لكن لم تحضر دورية ليقوم الوافد بترك المواطن ينتظر بالموقع حتى اتصلوا عليه 112 بمكالمة مفادها: عليك التوجه الى مخفر منطقة صباح الأحمد، وظل تقريباً ساعة كاملة ما بين البلاغات الثلاثة و التجاوب من قبل الدوريات التي لم تحضر، لذا ناشد وزارة الداخلية بضرورة سرعة الاستجابة لهذه البلاغات لتكون رادعاً لكل مستهتر.