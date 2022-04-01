تقدم الأمين المساعد لقطاع الاتصال وتكنولوجيا المعلومات في جمعية الرحمة العالمية عدنان صالح الحداد بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله، وإلى سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله، وإلى اهل الكويت مواطنين ومقيمين، والأمة الإسلامية بمناسبة شهر رمضان المعظم،

وقال الحداد في تصريح صحافي: إن شهر رمضان هو عطاء رباني، يتعاظم فيه الأجر والثواب، ويكثر فيه فعل الخير ومنح الصدقات، وهو دعوة إنسانية للتكافل والتراحم بين المسلمين ليكفل قويهم ضعيفهم ويرعى غنيهم فقيرهم.

وأشار الحداد إلى قيام الرحمة بتنفيذ 30 مشروعاً وحملة متنوعة خلال رمضان الماضي 2021 ضمن حملتها التسويقية "بادروا بالخير" والتي استهدفت تغطية الجوانب التعليمية والتنموية والمهنية والصحية، بالإضافة إلى برامج الكسب الحلال ومشروعات الأيتام والأرامل وحملات إفطار الصائمين وذلك في 22 دولة حول العالم، بجملة مستفيدين بلغت 800 ألف محتاج.

وأوضح الحداد أن الرحمة العالمية ستطلق خلال رمضان 2022 العديد من المشروعات النوعية عبر حملتها الخيرية «الأمنيات تتحقق» والتي تضم 30 مشروعاً نوعياً لدعم المحتاجين والمتضررين في أكثر من 25 دولة حول العالم، داعياً جموع المحسنين إلى بذل كل أشكال البر والخير، من غوث للمتضررين وإطعام للجائعين وتوفير الدواء للمرضى المعوزين، سائلاً المولى تبارك وتعالى أن يبارك لهم في أرزاقهم وأن يكتب لهم أجور الفائزين.