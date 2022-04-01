باهي أحمد



قدر عدد من المواطنين والمقيمين إجمالي حجم التكلفة الإضافية على فاتورة مشترياتهم الرمضانية هذا العام بـ 50% مقارنة مع حجم انفاقهم على القدر نفسه من السلع خلال شهر رمضان من العام الماضي، إذ لخصوا الوضع بأنه «لاصوت يعلو فوق صوت الغلاء».



وخلال جولة قامت بها «الأنباء» على عدد من الأسواق استطلعت خلالها آراء المواطنين والمقيمين، الذين أكدوا أن رمضان يأتي هذا العام بـ «نكهة الغلاء»، إذ شهدت أسعار العديد من السلع والمنتجات ارتفاعات سعرية متفاوتة ترفع في مجملها من فاتورة المشتريات الضرورية المطلوبة لقضاء الشهر الكريم.



وأكد المواطنون والمقيمون أن البعض قد ينظر إلى شهر رمضان كموسم للمواد الغذائية فقط، ولكن على العكس فإن الشهر الكريم يزداد فيه الطلب على سلع أخرى مثل الأواني المنزلية والأدوات الكهربائية والكثير من السلع الاستهلاكية الأخرى والتي لم تسلم من «نيران زيادات الأسعار» لتشكل في مجملها تكلفة إضافية على المواطنين والمقيمين.



وذكر المواطنون والمقيمون أن ما يخفف العبء نسبيا على المواطنين والمقيمين هو العروض الترويجية التي تقوم بها الكثير من الأسواق المركزية والجمعيات التعاونية، إذ تتيح الفرصة أمامهم بخيارات متنوعة تتمتع ببعض التنافسية في أسعارها، لتلبي احتياجات فئات متفاوتة.