القنابل الفسفورية التي تتهم كييڤ روسيا باستخدامها في أوكرانيا، هي أسلحة حارقة يحظر اطلاقها على المدنيين ولكن ليس ضد أهداف عسكرية، وفقا لمعاهدة دولية.



وقد تكون هذه القنابل التي تخلف خطوطا بيضاء في السماء سقطت على منطقة في لوغانسك، وفق مسؤولين أوكرانيين في هذه المناطق الواقعة شرق البلاد.



وقنابل الفوسفور الأبيض ليست أسلحة كيميائية محظور استخدامها بموجب اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية التي دخلت حيز التنفيذ عام 1997. وهي تندرج ضمن فئة الأسلحة الحارقة. وبات استخدامها يخضع للبروتوكول الثالث للمعاهدة المتعلقة ببعض الأسلحة التقليدية التي دخلت حيز التنفيذ في ديسمبر 1983 والتي تقيد استخدامها ولكن لا تحظرها تماما.



وهذا النوع من الأسلحة «محظور تماما تحت اي ظرف» ضد المدنيين، كما ينص هذا البروتوكول.



والأسلحة الحارقة محظورة أيضا ضد الأهداف العسكرية عندما تكون قريبة من المدنيين. لكن هذا البروتوكول لا يتعلق بالفوسفور الأبيض عند استخدامه لخصائصه التي تنتج الدخان أو تضيء.



وروسيا وأوكرانيا من الدول الموقعة على هذا البروتوكول الثالث منذ عام 1982 (في حقبة الاتحاد السوڤييتي).



والفوسفور الذي يشتعل عند الاحتكاك بالهواء «لا يصنف كسلاح كيميائي، انها معدات تملكها العديد من الجيوش حول العالم»، بحسب أوليفييه لوبيك الباحث في مؤسسة الأبحاث الاستراتيجية في مقابلة اجرتها معه مؤخرا قناة LCI الفرنسية.



ويمكن ان يستخدم كستار من الدخان لإخفاء تحركات القوات أو إضاءة ساحة المعركة أو حتى احراق بنى تحتية. ولكن عندما تصيب هذه المادة المدنيين فقد «تتسبب بأضرار مروعة للغاية، وحروق بالغة الخطورة» كما يؤكد الخبير نفسه.



وبدأ استخدام القنابل الحارقة على نطاق واسع خلال الحرب العالمية الأولى، بالتوازي مع بدء استعمال الطائرات العسكرية. في 31 مايو 1915 نفذ هجوم جوي باستخدام قنابل حارقة على لندن بواسطة منطاد زيبلن الألماني.



كما استخدمت قذائف الفوسفور الأبيض على نطاق واسع خلال الحرب العالمية الثانية خصوصا من قبل الجيش الأميركي على الأراضي الأوروبية وضد القوات المدرعة الألمانية.



وقنابل النابالم هي النوع الآخر الشهير من القنابل الحارقة، القائمة على البنزين المبلل وتم اختراعها في عام 1942 واشتهرت خصوصا بعد ان استخدمها الجيش الأميركي في ڤيتنام ضد المتمردين في حركة مقاومة مسلحة فيتنامية، ما اوقع عددا كبيرا من الضحايا المدنيين.



استخدم الجيش الفرنسي أيضا النابالم خلال الحرب الهندية ـ الصينية في الستينيات.



ومؤخرا اتهم الجيش الأميركي باستخدام قنابل الفوسفور الأبيض خلال هجوم على الفلوجة في نوفمبر 2004 على الرغم من وجود العديد من المدنيين في هذه المدينة العراقية للاشتباه في كونها تستخدم قاعدة خلفية للجماعات الإرهابية.



وكان رئيس الأركان الأميركي بيتر بايس ارتأى لاحقا ان استخدام قنابل الفوسفور الأبيض ضد المتمردين في العراق «مشروع».



وكان المسؤول الكبير اعلن في نوفمبر 2005 أن «الفوسفور الأبيض وسيلة مشروعة للجيش»، واضاف «ليس سلاحا كيميائيا. إنه سلاح حارق. استخدام هذه الأسلحة يدخل في نطاق قانون الحرب».



وكان مدير وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) جون جينغ اتهم الجيش الإسرائيلي في يناير 2009 باستخدام قنابل فوسفورية في غزة.



وتبادلت أرمينيا وأذربيجان الاتهامات بقصف مناطق مدنية أو باستخدام أسلحة محظورة تحتوي على الفوسفور خلال المعارك في ناغورني قره باغ في 2020