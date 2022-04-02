تكشف كواليس مسلسلات رمضان المقبل في مصر ظهور الزوجة في أحداثها بصور مختلفة، حيث تبدو قوية تمر بالعديد من الصراعات فى حياتها ، وتعاني بسبب زوجها البلطجي ، ومضحية من أجل أسرتها.

وتخوض الفنانة وفاء عامر موسم رمضان المقبل بأكثر من عمل ولكن ظهورها في مسلسل (بيت الشدة) يعد مختلفا لأنه يعتمد على بطولتها المطلقة كما كشفت الفيديوهات التروجية التي نشرتها عبر حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي ، وبدت فيها وهي توجه التهديدات لكل من يحاول الوقوف في طريقها.

وتجسد وفاء عامر داخل أحداث المسلسل الشخصية الرئيسية بالعمل، وهى شخصية سيدة اسمها فلك هانم، وهي متزوجة ولديها ولد وبنت، وتتصف بأنها سيدة انتهازية قوية تمر بالعديد من المراحل والصراعات فى حياتها وترغب فى السيطرة على الحارة التى تعيش فيها لتزيد من قوتها .

وينتمى مسلسل (بيت الشدة) إلى نوعية الأعمال التي تدور أحداثها وقصتها في إطار من الرعب والتشويق، ويناقش المسلسل فكرة وجود السحر والشعوذة ولكن يتم تناولها داخل أحداث العمل بشكل واقعي وحقيقي وليس خياليا، ويحمل العمل رسالة مهمة للجمهور، وهى عدم السير وراء الدجالين.

وتدور أحداث المسلسل حول بيت مهجور تنسج عنه قصص خيالية عن سكون العفاريت والشياطين فيه حيث تطلب وفاء عامر من أحدهم أن يجعل كل السكان حول البيت تحت سيطرتها .

ويشارك فى بطولة المسلسل وأحمد وفيق، وإيهاب فهمى، ومها أحمد، ومحسن منصور ،ومدحت تيخا، وصبرى عبد المنعم، ومحمد مهران، وأحمد التهامى، وتأليف ناجى عبدالله، وإخراج وسام المدنى.

وتطل نيللي كريم من خلال مسلسلها الرمضاني (فاتن أمل حربي ) حيث تجسد شخصية فاتن التي تحارب في الحياه للحفاظ على عائلتها، وتعاني مشاكل في حياتها الزوجية ويصل بها الأمر للمحكمة للبحث عن حقوقها.

وظهرت الفنانة نيللي ، خلال الفيديو الإعلاني للمسلسل الذي نشر على مواقع التواصل الاجتماعي ، في ثياب امرأة تعاني من مشاكل وأزمات عديدة بسبب زوجها البلطجي والذي يلعب دوره الفنان شريف سلامة، وتضطر في النهاية للجوء للقضاء للمطالبة بحقوق بناتها.

ويلقي المسلسل الضوء على بعض من القوانين التي تحتاج إلى التغير أو التعديل، والمشاكل التي تمر بها أي امرأة تسعي للحصول على حقوقها، والأزمات التي يتم طرحها في المسلسل ليست من وحي الخيال ولكنها حقيقة تتعرض لها النساء.

وتدور أحداث المسلسل حول امرأة تعمل موظفة بالشهر العقاري تجد نفسها في مواجهة قانون قد يحرمها من حقوقها وابنتيها، بعد معاناة مستمرة مع طليقها حيث ترصد الأحداث قصة فاتن، التي تظن إثر طلاقها من سيف لاستحالة العشرة بينهما أن الحياة ستستقر وتخلو من المشكلات، لكنها تفاجأ بمواجهة قانون للأحوال الشخصية، قد يحرمها من ابنتيها إذا تزوجت من رجل آخر.

وتقرّر بعد معاناة مع طليقها التصدي للمطالبة بتغيير هذا القانون المجحف، لتتمكن من الاحتفاظ بحضانة ابنتيها.

ويشارك في بطولة المسلسل هالة صدقي، وخالد سرحان، ومحمد الشرنوبي، ومحمد ثروت، وجيلان علاء، وفادية عبد الغنى، وإخراج ماندو العدل.

بينما تضطر الفنانة ريهام حجاج في مسلسلها الرمضاني (يوتيرن)، للتضحية بعملها ومستقبلها المهني من أجل زوجها وأسرتها حيث تجسد شخصية سيدة تدعى يارا الكردي تعمل ضابطة ملاحة بحرية.

وتدخل في صراع مع زوجها بسبب ابن خالتها الذي تعتبره بمثابة شقيقها بسبب الغيرة، وخلال الأحداث تحدث مفاجأة غير متوقعة وتتعرض لحادث كبير.

وينتمى مسلسل (يوتيرن) إلى نوعية مسلسلات الدراما الاجتماعية التشويقية، وتدور الأحداث حول كيفية أن يعود الشخص من حيث بدأ ليصحح طريقه الخاطئ الذى سلكه من البداية ويندم بعد ذلك ثم يريد العودة إلى الطريق الصحيح.

ويشارك فى بطولة المسلسل توفيق عبد الحميد، وعبير صبرى، وكريم قاسم، وعبير منير، وصفاء الطوخى، وتأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبد العزيز.