أصدرت محكمة محلية في مقاطعة قانسو بشمال غربي الصين، حكماً بالسجن بحق أربعة صيادين غير مشروعين، بعد إدانتهم بتهمة صيد اثنين من الغزلان بيضاء الشفاه، وهي حيوانات مهددة بالانقراض تخضع لأعلى مستوى من الحماية الوطنية في الصين، وذلك في حديقة جبل تشيليان الوطنية.

وتشتهر هذه الغزلان بشفاهها البيضاء، وهي مُصنفة كحيوانات مُعرضة للخطر في القائمة الحمراء للاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة للأنواع المهددة بالانقراض.

وتسلل الصيادون غير المشروعين إلى الحديقة الوطنية في 30 أغسطس 2020، وقتلوا اثنين من الغزلان بيضاء الشفاه، بواسطة بنادق تمت حيازتها بطريقة غير مشروعة، وقاموا بسلخ الحيوانات ونقلها إلى مدن أخرى في قانسو للبيع. إلا أن الشرطة المحلية سرعان ما ألقت القبض عليهم أثناء رحلتهم.

وأثناء جلسة المحاكمة الثانية، أكدت محكمة الغابات المتوسطة في قانسو الحكم الأصلي الصادر، وحكمت على الصيادين بالسجن من أربعة أعوام إلى 11 عاماً وستة أشهر، حيث أدين المجرمون بقتل حيوانات برية نادرة ومهددة بالانقراض، وحيازة أسلحة نارية بشكل غير قانوني.

وتعيش الغزلان بشكل أساسي على ارتفاعات عالية من 3500 إلى 5000 متر على هضبة تشينغهاي - التبت، وهي من الأنواع النادرة المتوطنة في الهضبة.