نجح باحثون صينيون في إنتاج جيل جديد من خريطة للتربة الصقيعية في نصف الكرة الأرضية الشمالية بدقة كيلومتر واحد، خلال الفترة بين عامي 2000 و2016.

وذكرت مقالة بحثية نُشرت مؤخراً في مجلة "بيانات علوم نظام الأرض"، أن الخريطة المذكورة التي تجمع كميات كبيرة من البيانات الميدانية وبيانات الأقمار الصناعية متعددة المصادر، وتستخدم نموذج التعلم الإحصائي مع استراتيجية مُجمعة، تعتبر أكثر دقة مقارنة بخرائط سابقة.

وتُظهر الخريطة أن مساحة التربة الصقيعية في نصف الكرة الشمالية تبلغ حوالي 14.77 مليون كيلومتر مربع، باستثناء الأنهار الجليدية والمسطحات المائية.

وقال ران يوي هوا، الباحث في معهد شمال الغرب للبيئة الإيكولوجية والموارد التابع للأكاديمية الصينية للعلوم، قال إن توزع متوسط درجة حرارة الأرض السنوي في نصف الكرة الشمالية يتميز بتباين واضح على امتداد خط العرض، حيث تتوزع من التربة الصقيعية شديدة البرودة في أقصى القطب الشمالي إلى التربة الصقيعية الدافئة في مناطق الهضبة وجبال الألب عند خطوط العرض المنخفضة، مثل هضبة تشينغهاي-التبت والهضبة المنغولية.

وبلغ متوسط درجة حرارة الأرض السنوية للتربة الصقيعية في القطب الثالث حوالي ناقص 1.56 درجة مئوية، بينما بلغت درجة الحرارة للتربة الصقيعية في القطب الشمالي حوالي ناقص 4.70 درجة مئوية.

وعرضت الخريطة كلاً من متوسط درجة حرارة الأرض السنوي وسُمك الطبقة النشيطة، وهما أهم مؤشرين للحالة الحرارية للتربة الصقيعية.

وتم توفير الخريطة على الإنترنت للتنزيل المجاني، ما يدعم تخطيط المشاريع والبحوث حول الكوارث ودورات الكربون، ودورات المياه والنظم الإيكولوجية في المناطق الباردة