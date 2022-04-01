روج الفنان المصري محمد ثروت لشخصيته في مسلسل (فاتن أمل حربي )، المقرر عرضه في رمضان المقبل، بالكشف عن شخصيته في العمل من خلال فيديو تشويقي.

ونشر محمد ثروت عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" فيديو دعائيا بصوته من كواليس المسلسل وهو يقول :"مدام فاتن مش عايزك تقلقي من أي حاجة خالص .. قضيتك سهلة ومضمونة".

وظهر محمد ثروت في الفيديو وهو يرتدي بدلة ، وكتب :" شكيب الاسكندراني المحامي من مسلسل فاتن أمل حربي".

ينتمي المسلسل للدراما الاجتماعية، ويناقش العديد من القضايا، منها الزواج العرفي والزواج الرسمي، وغيرهما من القضايا التي تهم المرأة، من خلال شخصية فاتن التي تجسدها نيللي كريم وهي أم مطلقة تدخل في صراعات مع حماتها على حضانة ابنتيها، عندما ترغب بالزواج مرة أخرى.

وتظهر نيللي كريم فى مراحل عمرية مختلفة خلال الأحداث، وتجسد دور موظفة بالشهر العقاري وتعيش رحلة معاناة خلال أحداث المسلسل، ويظهر الفنان شريف سلامة خلال الأحداث بدور زوجها، ويحدث انفصال بينهما بعد إنجابهما طفلين وتتصاعد الأحداث بينهما بعد ذلك.

ويشارك في بطولة المسلسل هالة صدقي، وخالد سرحان، ومحمد الشرنوبي، وجيلان علاء، وفادية عبد الغنى، وإخراج ماندو العدل.