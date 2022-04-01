قال النجم الامريكي الشهير، جاريد ليتو، أنه كان سيسعد جدا إذا كانت أتيحت له الفرصة لسرقة القصص الهزلية المصورة عندما كان لا يزال طفلا صغيرا.

وربما يكون من المناسب أن يكون لدى الشخص الذي قام بدور البطل المتعطش للدماء في فيلم البطل الخارق، "موربيوس" - المبني على واحدة من القصص الشيقة الخاص بشركة "مارفل" - سلوك سيء.

ويقول الممثل الامريكي 50/ عاما/ لوكالة الانباء الالمانية (د.ب.أ) قبيل طرح فيلمه الجديد في دور العرض بالولايات المتحدة في الاول من نيسان/إبريل المقبل: "أعلم أن القصص المصورة كانت رخيصة جدا، ولكننا لم يكن لدينا مال زائد من أجل شراء أشياء من هذا القبيل... أعتقد أنني كنت سأسرقها إذا كانت قد توفرت لدي في متجر قريب مني يقوم ببيع الكتب المصورة الجيدة. ولكن لم يتوفر ذلك."

ويعترف ليتو بأن حماسه للكتب المصورة قبل تصوير فيلم "موربيوس" كان محدودا. ويستذكر النجم الشهير ذكرياته قائلا: "لم أكن مهتما بالكتب المصورة إلى هذا الحد، لقد حصلت بالفعل على صندوق من القصص المصورة قدمه أحد أصدقاء العائلة، لي ولأخي، وقد قمنا بالتهامهما نوعا ما".

وأوضح: "ولكن ذلك كان لفترة قصيرة من الوقت ولم يستمر كثيرا". وبدلا من ذلك، كان هناك لدى ليتو اهتمام كبير بالأساطير اليونانية عندما كان طفلا.

ويقول إن القصص المصورة صارت تلاحقه عندما صار شخصا بالغا. وفي أحدث الإضافات السينمائية لعالم "مارفل"، يجسد ليتو شخصية "موربيوس"، وهو طبيب يعاني من مرض نادر في الدم، ويتحول إلى شخص أشبه بمصاصي الدماء، أثناء رحلة بحثه عن علاج لمرضه.

ويقول إن شخصيته تعيش في مساحة ما تقع "ما بين الخير والشر، وأنه يتعين عليه محاربة دوافعه الأساسية... أعتقد أن هذا هو جزء مقنع من القصة، تلك المعركة بين الخير والشر."

وعلى الرغم من أنه ليس من عشاق الكتب المصورة، إلا أن ليتو لا يزال يحلم بامتلاك قوى خارقة.