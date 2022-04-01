تختبر منصة "سبوتيفاي" الأمريكية، رائدة خدمات البث الموسيقي عبر الإنترنت، وضعًا جديدًا خاصًا بالسيارات.

وذكر موقع "إن جادجت" التقني، أن الشركة تخلت العام الماضي عن وضع عرض السيارة القديم، وأطلقت الواجهة الجديدة "وضع السيارة".

ويتيح الوضع الجديد استخدام ضوابط الصوت للبحث عن الفنانين، وتصفح الألبومات، والتشغيل أو التوقف، وتسريع العرض.

الوضع الجديد داخل السيارة يبدو أقل إلهاءً من النسخة القديمة، مع عرض مبسط "Player View" و"Library" بما يسمح للمستخدم الوصول بسرعة إلى الموسيقى أو البودكاست.

"سبوتيفاي" هي خدمة مدفوعة، لكنها تقدم خدمتها بشكلٍ مجاني مدعومة بالإعلانات، تم إطلاقها في 7 أكتوبر 2008، وهي توفر الوصول إلى أكثر من 50 مليون مسار صوتي.