يدعو تقرير حكومي رسمي أصدرته الحكومة السنغافورية إلى تعزيز العدالة في مكان العمل للنساء وإلى تمكين المزيد من التمثيل النسائي في المناصب القيادية.

وجاء في التقرير الخاص بتنمية نساء سنغافورة إنه يجب على الحكومة إدخال إرشادات جديدة تلزم أرباب العمل بالنظر في طلبات العمل من المنزل بشكل ملائم وعادل، وفقا لما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء.

ويجب على أرباب العمل أيضا توفير للنساء خيار الخضوع لتجميد البويضات الاختياري وتشجيعهن على الاستفادة بقدر أكبر من اجازة الأمومة، بحسب التقرير الذي استعرض 25 إجراء يجب على الحكومة اتخاذها.

وأشار استطلاع أجرته بلومبرج بيزنس ويك العام الماضي إلى أن النساء في أغلب المدن لا يعتقدن أنهن يتمتعن بالمساواة. ووفقا لهذا التحليل، فإن مدنا مثل سنغافورة سجلت مستوى عال بشأن السلامة ولكن كان المستوى متدنيا بشأن ضمان الحماية للنساء في أدنى سلم العمل.

وذكر التقرير الحكومي أيضا المستند إلى نحو ستة آلاف مشارك من أكثر من 160 حوارا "حتى تصبح سنغافورة مجتمعا أكثر عدلا وشمولية، يجب أن نواصل تطوير عقلياتنا بشأن أدوار الجنس والتعاطي مع التحديات العملية التي تواجه النساء".